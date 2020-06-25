«أمهات مصر»: امتحان «الإنجليزي» في مستوى الطالب المتوسط

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن إمتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثالث الثانوي جاء أغلبه في مستوى الطالب المتوسط فيما تضمن بعض النقاط القليلة وصفها الطلاب بالصعبة وتحتاج لوقت في التفكير.وأضافت أحمد، في تصريحات صحفية، أن عدد من أولياء الأمور توصلوا مع أبنائهم عقب خروجهم من الامتحان مباشرة، مؤكدين أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ماعدا بعض النقاط في أسئلة الاختياري، فضلا عن جزء القطعة التي تضمنت بعض النقاط الغير مفهمومه على حد قولهم، ونقطة صعبة في القصة.وأشادت أحمد بمستوى التنظيم في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة عل كافة المستويات، سواء من قبل أولياء الأمور أو وزارة التربية والتعليم أو رجال وزارة الداخلية.