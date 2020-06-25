نائب محافظ الوادى الجديد تتابع سير امتحانات الثانوية العامة بالخارجة

تابعت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد صباح، اليوم، يرافقها المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة، وصلاح مرغنى، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والمستشار العسكري ومدير التأمين الصحي بالمحافظة، سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من لجان مدينة الخارجة، وذلك للتأكد من انتظام سير الامتحانات دون معوقات مع اتخاذ كل التدابير للوقاية من فيروس كورونا.حيث اطمأنت على توافر كل المستلزمات الوقائية للطلاب، والتزامهم بارتدائها وتوقيع الكشف الطبي عليهم بالكاشف الحراري وتعقيمهم من خلال بوابات التعقيم التي تم توفيرها بمدخل كل لجنة، والوقوف فى مسافات متباعدة بينهم، مشددة على ضرورة منع أي تزاحم للطلاب خارج اللجان وقيام مديرية الصحة بالإشراف اليومي على تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل منضبط.ووجهت نائب المحافظ الشكر لكل من الجهات الأمنية على جهودهم فى التأمين وتحقيق الانضباط خارج اللجان، والجمعيات الأهلية على دعم جهود المحافظة في توفير المشروبات والأطعمة للطلاب، كما التقت بعدد من الطلاب قبل بدء الامتحان للاطمئنان على توافر كل الخدمات وتشجيعهم على تحقيق نتائج مشرفة.