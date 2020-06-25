رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الوادى الجديد تتابع سير امتحانات الثانوية العامة بالخارجة

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:45 م
الدكتورة حنان مجدي
الدكتورة حنان مجدي
محمد مهدي
طباعة
تابعت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد صباح، اليوم، يرافقها المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة، وصلاح مرغنى، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والمستشار العسكري ومدير التأمين الصحي بالمحافظة، سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من لجان مدينة الخارجة، وذلك للتأكد من انتظام سير الامتحانات دون معوقات مع اتخاذ كل التدابير للوقاية من فيروس كورونا.

حيث اطمأنت على توافر كل المستلزمات الوقائية للطلاب، والتزامهم بارتدائها وتوقيع الكشف الطبي عليهم بالكاشف الحراري وتعقيمهم من خلال بوابات التعقيم التي تم توفيرها بمدخل كل لجنة، والوقوف فى مسافات متباعدة بينهم، مشددة على ضرورة منع أي تزاحم للطلاب خارج اللجان وقيام مديرية الصحة بالإشراف اليومي على تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل منضبط.

ووجهت نائب المحافظ الشكر لكل من الجهات الأمنية على جهودهم فى التأمين وتحقيق الانضباط خارج اللجان، والجمعيات الأهلية على دعم جهود المحافظة في توفير المشروبات والأطعمة للطلاب، كما التقت بعدد من الطلاب قبل بدء الامتحان للاطمئنان على توافر كل الخدمات وتشجيعهم على تحقيق نتائج مشرفة.
الدكتورة حنان مجدي
الدكتورة حنان مجدي
الدكتورة حنان مجدي
الدكتورة حنان مجدي

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن العلاوات الخمس عبر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالرقم القومي

«صحة كفر الدوار» تحرر محضرًا ضد نجل «ماما سناء» المصاب بكورونا

«الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل إيمان حسن

أول تعليق من وزير التعليم على التنظيم «غير المسبوق» بلجان الثانوية (خاص)

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل إيمان حسن

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

أول تعليق من وزير التعليم على التنظيم «غير المسبوق» بلجان الثانوية (خاص)

إنفوجراف

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

image description

4.2 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 6 سنوات (إنفوجراف)

أيام زمان

"اختطفنه من أمام الصيدلية".. ثلاث بنات أجبرن محرم فؤاد على الغناء

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

انتحال شخصية فيروز.. لهذا السبب احتفلت مجلات لبنان بأول حوار حقيقي لـ نهاد حداد

نجم الساعة

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأمم المتحدة: كورونا دفع المتضررين للعمل والاتجار بالمخدرات

الطلاق يتفوق على إدمان الكحول والأزمات المالية في أسباب الوفاة

اكتشاف مهم قد يحل لغز الحياة على الأرض

ابتكار قد ينقذ حياة الرجال الجنسية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الدواء الروسى.. اليابانى والأمريكى
جلال حمام
الغنوشى.. سنوات الإرهاب والتخريب «3»
مؤمن المحمدي
أرض كرم مطاوع
صفوت البياضي
الشعوب تتسابق للقمر وتسعى لهزيمة «كورونا»
المزيد

الثقافة

الليلة حفل ختام الدورة الثالثة من مسابقة «الصوت الذهبي»

السبت.. الفنان مصطفى رحمة ضيف منصة الفن المعاصر

دائرة ثقافة أبوظبي تطلق مخيم «مكتبة»الصيفي 2020

دار خطوط تصدر «أرخبيل الفزع» للمغربي أنيس الرافعي