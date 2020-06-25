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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يترأس حملة لتطهير مستشفى الحميات والصدر لمواجهة كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:45 م
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حملة مكبرة لتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المستشفيات العامة التابعة للصحة بمدينة أسيوط ونظافة بعض شوارع وميادين حي شرق وغرب.
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
جاء ذلك بمشاركة معدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، وذلك خلال وقت الحظر بالفترة المسائية ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصًا على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - ١٩".
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة ومحمد بشير رئيس حي غرب وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وأسامة بشاي نائب رئيس حي شرق.
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
حيث انطلقت الحملة من ميدان عمر مكرم واستهدفت تطهير ميدان عمر مكرم وشارع يسري راغب وشارع الجامعة ومنطقة سيتي ثم تطهير مستشفى الحميات والشوارع المحيطة بها بحي غرب ثم استكمال أعمال تطهير مستشفى الصدر وميدان أسماء الله الحسنى والشوارع المحيطة به بحي شرق كما استهدفت الحملة رفع كافة المخلفات من الشوارع والميادين بالإضافة إلى مصاحبة سيارات الكنس الآلي لأعمال النظافة وسيارات كنس وشفط الأتربة التي تم الاستعانة بها ضمن وحدة النظافة بالمراكز والأحياء.
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
كما استكملت الحملة جهودها بتطهير مستشفيات أسيوط العام "الشاملة" ومركز علاج الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بالإضافة إلى الشوارع المحيطة بها.
وأكد محافظ أسيوط على أهمية استمرار أعمال التطهير والنظافة لجميع المستشفيات المركزية والعامة بصفة يومية، فضلًا عن استكمال حملات النظافة والتطهير بجميع المراكز والأحياء ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين بالإستعانة بفرق التطهير والمعدات والسيارات التابعة لوحدة الانقاذ السريع، مشددًا على استكمال الحملات جهودها في التعقيم والتطهير بصفة يومية ومواصلة أعمال النظافة ورفع كافة المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع، فضلًا عن الاستعانة بسيارات الكنس الآلي وسيارات كنس وشفط الأتربة من الشوارع والتي تم تدعيم منظومة النظافة بها بالمراكز والأحياء والاهتمام بأعمال النظافة، فضلًا عن تطهير كافة الشوارع والميادين وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنين من مواقف ومكاتب بريد وبمشاركة وتكاتف كافة الجهات لانجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتنبيه على جميع العاملين بالمستشفيات وجميع القطاعات والشركات بإتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات وحث المواطنين على ارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات.

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