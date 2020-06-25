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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بالعلم نبني وطن».. مبادرة تواصل التعاون مع محافظة الغربية

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:44 م
بالعلم نبني وطن
بالعلم نبني وطن
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قررت محافظة الغربية أن تكون المبادرة الوطنية "بالعلم نبني وطن"، تحت رعاية طارق رحمي، وذلك بالتعاون مع رجل الأعمال أحمد منير عطية، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 في دعم مسيرة التنمية الشاملة، والتي سبق وتبرعت بعدد ١٥ بوابة تعقيم تم توزيعهم على مختلف الأماكن الحكومية الحيوية بالمحافظة.

وأوضح محافظة الغربية، أن المبادرة تهدف إلى توفير أكبر قدر من التوعية للمواطنين بأخطار فيروس كورونا عبر توزيع ملصقات للتوعية وطرق الوقاية من الفيروس في الأماكن العامة والتجمعات والمقاهي والنوادي ووسائل المواصلات والمستشفيات.

من جانبه قال رجل الأعمال أحمد منير عطية، إن المبادرة تهدف كذلك إلى تبرعات رجال الأعمال للمساهمة في بناء وترميم عدد من المدارس بما يتواكب مع تكنولوجيا العصر من حيث توافق الفصول مع اعداد الطلاب وتوفير الملاعب والمعامل الحديثة وكافة الأنشطة.
بالعلم نبني وطن
بالعلم نبني وطن
وسائل المواصلات
وسائل المواصلات
محافظ الغربية
بالعلم نبني وطن
بالعلم نبني وطن
وسائل المواصلات
وسائل المواصلات
محافظ الغربية

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