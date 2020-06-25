حجز صاحب ثلاجة لبيع طن دواجن فاسدة بالسلام

أمرت نيابة السلام تحت إشراف المستشار أحمد عز المحامي العام الأول حجز صاحب ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية لحيازته 1.5 طن مصنعات دواجن مجهولة المصدر 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة "بدون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السلام أول.وعثر على 1.590 طن مصنعات دواجن، شاورما، كبد وقوانص "بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون مستندات، مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.