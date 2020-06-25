تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

ووضعت السلطات الأمنية المعنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، عدد من التعليمات لمساعدة المسافرين والمترددين على المطار وهي:-- الالتزام بارتداء الكمامة داخل حرم المطار وعلى متن الطائرة.- إذا كنت صاحب مرض مزمن يتعارض مع ارتداء الكمامة لابد من تقديم ما يثبت ذلك.- تعقيم الأمتعة الخاصة قبل وضعها على السير.- التواجد في صالة السفر قبل ميعاد الإقلاع بـ 3 ساعات منعا للتزاحم والحفاظ على التباعد الاجتماعي.- إذا كانت وجهتك لاحدي الدول التي تتطلب تحليل "pcr" لابد من وجود نتيجته أثناء السفر.- الخضوع لمنظومة الكاميرات الحرارية التي تعمل على كشف حرارة الركاب لاستخراج شهادة البيانات الصحية.