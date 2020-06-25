تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)
الخميس 25/يونيو/2020 - 01:40 م
هدير مصطفىطباعة
ووضعت السلطات الأمنية المعنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، عدد من التعليمات لمساعدة المسافرين والمترددين على المطار وهي:-
- الالتزام بارتداء الكمامة داخل حرم المطار وعلى متن الطائرة.
- إذا كنت صاحب مرض مزمن يتعارض مع ارتداء الكمامة لابد من تقديم ما يثبت ذلك.
- تعقيم الأمتعة الخاصة قبل وضعها على السير.
- التواجد في صالة السفر قبل ميعاد الإقلاع بـ 3 ساعات منعا للتزاحم والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
- إذا كانت وجهتك لاحدي الدول التي تتطلب تحليل "pcr" لابد من وجود نتيجته أثناء السفر.
- الخضوع لمنظومة الكاميرات الحرارية التي تعمل على كشف حرارة الركاب لاستخراج شهادة البيانات الصحية.
- الالتزام بارتداء الكمامة داخل حرم المطار وعلى متن الطائرة.
- إذا كنت صاحب مرض مزمن يتعارض مع ارتداء الكمامة لابد من تقديم ما يثبت ذلك.
- تعقيم الأمتعة الخاصة قبل وضعها على السير.
- التواجد في صالة السفر قبل ميعاد الإقلاع بـ 3 ساعات منعا للتزاحم والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
- إذا كانت وجهتك لاحدي الدول التي تتطلب تحليل "pcr" لابد من وجود نتيجته أثناء السفر.
- الخضوع لمنظومة الكاميرات الحرارية التي تعمل على كشف حرارة الركاب لاستخراج شهادة البيانات الصحية.