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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

السبت.. الفنان مصطفى رحمة ضيف منصة الفن المعاصر

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:38 م
مصطفي رحمة
مصطفي رحمة
نضال ممدوح
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يحاور الكاتب إبراهيم فرغلي، في التاسعة بتوقيت الكويت٬ الثامنة بتوقيت القاهرة٬ مساء السبت المقبل٬ في بث مباشر أونلاين٬ الفنان التشكيلي مصطفى رحمة٬ في حلقة بعنوان "الفن التشكيلي بين النصين السينمائي والروائي"، وذلك في إطار الحوارات الحية التي تقدمها منصة الفن المعاصر (كاب) في الكويت.

يتناول اللقاء محاور: "كيف يؤثر الفن التشكيلي في السينما والعكس؟، ما مدى تأثير الصورة السينمائية على الفنان التشكيلي؟ هذان سؤالان محوريان بين أسئلة أخرى حول التشكيل والسينما والأدب".

يُشار إلى أن مصطفى رحمة رسام كارتون وكاريكاتير وكتب أطفال٬ له إسهامات في مجلتي ماجد الإماراتية وصباح الخير القاهرية٬ رسام كاريكاتير بجريدة الإتحاد الإماراتية، وكان من أوائل الفنانين الذين عملوا في مجلة ماجد عند صدورها ولمدة تزيد عن الثلاثين عامًا.

يذكر أن منصة الفن المعاصر (كاب) مؤسسة خاصة غير ربحية تأسست عام 2011 بواسطة رجل الأعمال عامر الهنيدي، ‏وهي مؤسسة مهتمة بتكريس جهودها لتطوير ودعم الفنون في الكويت وفي أرجاء المنطقة، ‏وقدمت عبر قاعاتها الفنية، معارض‎ ‎فنية لعدد كبير من الفنانين العالميين والمعروفين، فضلًا عن ‏الفنانين الشباب والكويتيين، سواء في معارض جماعية أو فردية، برعاية العديد من القائمين على المعارض ‏الفنية.
إبراهيم فرغلي
إبراهيم فرغلي

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