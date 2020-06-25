«الشيخ زايد» تشن حملة لإزالة التعديات بالحى الأول (صور)

أكد المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد على استمرار خطة الجهاد للقضاء على العشوائيات والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، وفقا وبتوجيهات وزير الإسكان والمرافق بضرورة إخلاء المدن الجديدة من العشوائيات.وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد- في بيان اليوم- أنه أصدر تعليمات لإدارة التنمية والبيئة والنظافة بالتعاون مع الأمن بالجهاز وشرطة التعمير بشن حملة إزالة إشغالات مكبرة بسنتر اللؤلؤة بالحيين الأول والتاسع والمجاورات التابعة للحي بالمدينة، وأسفرت عن رفع وإزالة جميع التعديات.ولفت إلى ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي العام للمدينة والحد من العشوائيات، بالإضافة إلى قيام إدارة النظافة بأعمال نظافة صناديق القمامة بالحي، موضحا أن إدارة البيئة تشن حملة تطهير وتعقيم الحي فضلا عن تطهير وتعقيم صناديق القمامة.