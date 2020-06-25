تعيين 40 شابا وصرف 2.9 مليون جنيه لـ6 آلاف عامل بالبحر الأحمر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر 40 شابا منهم 3 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، وذلك من خلال شهادات القيد "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.وقال الوزير، إن مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر قامت بمتابعة أعمال صرف المنحة الرئاسية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، حيث تم الصرف لـ5 آلاف و844 عاملا غير منتظم، وذلك في خلال شهري أبريل ومايو الماضيين بإجمالي مليونين و922 ألف جنيه.وأوضح سعيد عبد الراضي مدير المديرية في تقريره الشهري للوزير، أن المديرية قامت بتلقي 30 شكوى جماعية وتم تسويتها وديًا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، فضلا عن القيام بحملات تفتيشية من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 43 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص، كما تابعت المنشآت السياحية التي تمت الموافقة على تشغيلها بنسبة 25% والتأكد من تطبيق قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.