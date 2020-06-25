جامعة عين شمس تطلق برنامج «iChallenge»

أعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال "IHub" بجامعة عين شمس، عن الجلسة التعريفية لبرنامج "iChalleng" على مدار 6 أسابيع، يستطيع فيها المتدرب اكتشاف آفاق جديدة في العديد من المجالات، حيث يتمكن من التعامل مع قدراته ومهاراته بشكل مختلف، مع فريقه المتعدد الخلفيات والتخصصات للعمل في مشروع قائم على استخدام التكنولوجيا، والتنافس في التصفيات، بالإضافة إلى جوائز مالية.ويمكن الاطلاع على المعلومات عن محتوى كل مسار من خلال التسجيل في "Orientation Sessions أون لاين"، وأيضًا للتعرف على المحاضرين والمدربين لكل مسار في الهندسة، علوم الكمبيوتر، الصحة، التجارة، يومي 26-27 يونيو.- للتسجيل في المحاضرة التعريفية (الهندسة وعلوم الكمبيوتر) https:bit.ly3esYBNj- في المحاضرة التعريفية (الصحة والتجارة) https:bit.ly37VIe9E