ضبط 5 متهمين بغسل 20 مليون جنيه من المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 من العناصر الإجرامية؛ لاتجارهم في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.وتبين تربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء الأراضى والعقارات والسيارات.وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.