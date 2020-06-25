رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إجراءات محكمة 6 أكتوبر الابتدائية لعودة العمل

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:28 م
محكمة
محكمة
محمد عيسي
طباعة
أصدر المستشار محمد قاسم حسانين رئيس الاستئناف، رئيس محكمة 6 أكتوبر الابتدائية، اليوم الخميس، قرارًا حمل الرقم 26 للعام القضائي 2019-2020، بعودة انعقاد كافة الجلسات بجميع الدوائر الكلية والجزئية للعمل بكامل طاقتها بمحكمة اكتوبر الابتدائية وجزئياتها السبت المقبل بشروط احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار القرار أنه يجب مراعاة أن يكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات بما يحقق الإجراءات الاحترازية ومع إمكانية تقسيم رول الجلسة إلى أكثر من جلسة إنعقاد في ذات اليوم يفصل بينهما فاصل زمني بسيط إذا تطلب الأمر ذلك، مع التأكيد على ارتداء الكمامات لتحقيق السلامة العامة والخاصة.

على أن ينفذ هذا القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 27يونيو 2020، ويخطر الرؤساء والقضاة بالمحكمة المعنيين بهذا القرار، كما يخطر المحاميين العموم بصورة من هذا القرار.

يأتي ذلك بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية، وبناء على التفويض الصادر لرئيس المحكمة من الجمعية العامة ولصالح العمل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة بشأن ليبيا وسد النهضة

مقتل نائب أمير تنظيم «حراس الدين» فى غارة جوية بسوريا

مسلسل «ليه لأ» الحلقة 10.. القنوات العارضة وأحداث الحلقات

اليوم.. انتهاء صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

الصور

image description

نجوم الأهلي في مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على التنظيم «غير المسبوق» بلجان الثانوية (خاص)

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

عزل المستشار محمد صبري نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

إنفوجراف

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

image description

4.2 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

«الإنتاج الحربي» تنفذ 125 مشروعا بـ 4 ملايين جنيه (إنفوجراف)

أيام زمان

"اختطفنه من أمام الصيدلية".. ثلاث بنات أجبرن محرم فؤاد على الغناء

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

انتحال شخصية فيروز.. لهذا السبب احتفلت مجلات لبنان بأول حوار حقيقي لـ نهاد حداد

نجم الساعة

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الطلاق يتفوق على إدمان الكحول والأزمات المالية في أسباب الوفاة

ابتكار قد ينقذ حياة الرجال الجنسية

اكتشاف نظام غذائي يساعد في علاج السرطان

اليابان تعثر على أصغر بيضة ديناصور

مقالات الرأي
ماجد حبته
الدواء الروسى.. اليابانى والأمريكى
جلال حمام
الغنوشى.. سنوات الإرهاب والتخريب «3»
مؤمن المحمدي
أرض كرم مطاوع
صفوت البياضي
الشعوب تتسابق للقمر وتسعى لهزيمة «كورونا»
المزيد

الثقافة

«التنمية الثقافية» يعلن الفائزين بجوائز المسابقة الأدبية للشباب

في ذكراه.. لماذا اعتبر جورج أورويل «ضمير القرن العشرين»؟

«الجيل الثاني للدبلوماسية».. دراسة عن محاكاة أنماط صنع القرار

سعيد ناشيد: 30 يونيو ترمز إلى أكبر حراك شعبي في التاريخ الحديث