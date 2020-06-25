إجراءات محكمة 6 أكتوبر الابتدائية لعودة العمل

أصدر المستشار محمد قاسم حسانين رئيس الاستئناف، رئيس محكمة 6 أكتوبر الابتدائية، اليوم الخميس، قرارًا حمل الرقم 26 للعام القضائي 2019-2020، بعودة انعقاد كافة الجلسات بجميع الدوائر الكلية والجزئية للعمل بكامل طاقتها بمحكمة اكتوبر الابتدائية وجزئياتها السبت المقبل بشروط احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأشار القرار أنه يجب مراعاة أن يكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات بما يحقق الإجراءات الاحترازية ومع إمكانية تقسيم رول الجلسة إلى أكثر من جلسة إنعقاد في ذات اليوم يفصل بينهما فاصل زمني بسيط إذا تطلب الأمر ذلك، مع التأكيد على ارتداء الكمامات لتحقيق السلامة العامة والخاصة.على أن ينفذ هذا القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 27يونيو 2020، ويخطر الرؤساء والقضاة بالمحكمة المعنيين بهذا القرار، كما يخطر المحاميين العموم بصورة من هذا القرار.يأتي ذلك بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية، وبناء على التفويض الصادر لرئيس المحكمة من الجمعية العامة ولصالح العمل.