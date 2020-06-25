ضبط هارب من قضية قتل عمد بالمرج

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، في ضبط محكوم عليه هارب من أحكام قضائية مختبئ في منطقة المرج.أكدت التحريات اختباء أحد العناصر الإجرامية، المطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام جنايات «سرقة بالإكراه، قتل عمد» بإحدى الشقق السكنية بناحية عزبة النخل بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت عن ضبطه وبحوزته بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار.بمواجهته اعترف بحيازته السلاح النارى بدون ترخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.