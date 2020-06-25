ضبط 400 كيلو دقيق بلدي مدعم داخل مخبز سياحي غير مرخص بالفيوم

ضبطت حملة برئاسة المهندس هشام سعيد، مدير إدارة تموين سنورس بالفيوم، والمهندس مرسي رمضان، رئيس الرقابة والمفتشين، 400 كيلو دقيق بلدي مدعم، اليوم الخميس، بأحد المخابز السياحية، الغير مرخصة بندر سنورس.حرر محضر بالواقعة برقم 1714 جنح أمن دولة طوارئ سنورس ضد صاحب المخبز، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.