لجنة للتأكد من التعقيم بمساجد الأقصر

كشف الشيخ محمد عبد الدايم، مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن ترأسه لجنة قام بتشكلها من قيادات المديرية، في إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، للمرور على المساجد، والتأكد من علميات التعقيم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قبل إعادة فتحها السبت المقبل.وأضاف عبدالدايم، في بيان، أن اللجنة ضمت كلًا من الشيخ صلاح نور، وكيل المديرية، للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، والشيخ رضوان محمد خليل، مدير الدعوة، مساجد مدينة الأقصر، الشيخ عبد الستار إبراهيم أبوالحجاج، رئيس قسم شؤون القرآن الكريم، مساجد مركز ومدينة البياضية، الشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوي، رئيس قسم الإرشاد الدينى، مركز ومدينة الزينية، الشيخ أحمد أمين أحمد، رئيس قسم المساجد الحكومية، مركز ومدينة الطود.وأوضح مدير أوقاف الأقصر، أنه تم تكوين غرف العمليات والمتابعة الفرعية من مديري الإدارات والمفتشين ورؤساء الأقسام كل في مجال اختصاصه، لمتابعة أوجه النشاط الدعوي على مستوى المديرية، استعدادا لافتتاح المساجد المقرر لها ذلك، بالإضافة إلى المرور على المساجد كل في نطاق اختصاصه والوقوف على الطبيعة على العمل الدعوي بها وتكثيف عمليات المتابعة لتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن المساجد بكل دقة، حفاظا على المجتمع والوطن والمواطنين ومعالجة أوجه القصور بها إن وجدت.