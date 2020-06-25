150 يمنيًا يغادرون مطار القاهرة عائدين إلى بلادهم

غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، 150 عالقا يمنيا يرغبون فى العودة إلى بلادهم، متوجهين إلى مطار عدن.وقامت السلطات المختصة بميناء القاهرة الجوى، بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، كما تمت إجراءات الفحص الطبى على المسافرين، من خلال إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى بقيادة الدكتور حازم حسين.ومن المقرر استئناف الحركة الجوية والركابية بشكل منتظم الى كافة المطارات المصرية أوائل الشهر المقبل،عقب تعليق استغرق أكثر من 3 شهور نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" بمختلف أنحاء العالم.