ضبط 5 متهمين في قضايا فساد وكسب غير مشروع

شنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، حملات موسعة استهدفت ضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة؛ على مستوى الجمهورية.أسفرت الجهود -خلال 24 ساعة- عن ضبط 3 قضايا «نصب واحتيال على المواطنين، وكسب غير مشروع، استيلاء على المال العام»، مُتهم فيها 5 أشخاص، وبلغ إجمالى المبالغ المالية أكثر من مليون ونصف جنيه «كسب غير مشروع، استيلاء على المال العام».تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.