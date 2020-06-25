ضبط 5 متهمين في قضايا فساد وكسب غير مشروع
الخميس 25/يونيو/2020 - 12:17 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
شنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، حملات موسعة استهدفت ضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة؛ على مستوى الجمهورية.
أسفرت الجهود -خلال 24 ساعة- عن ضبط 3 قضايا «نصب واحتيال على المواطنين، وكسب غير مشروع، استيلاء على المال العام»، مُتهم فيها 5 أشخاص، وبلغ إجمالى المبالغ المالية أكثر من مليون ونصف جنيه «كسب غير مشروع، استيلاء على المال العام».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.
أسفرت الجهود -خلال 24 ساعة- عن ضبط 3 قضايا «نصب واحتيال على المواطنين، وكسب غير مشروع، استيلاء على المال العام»، مُتهم فيها 5 أشخاص، وبلغ إجمالى المبالغ المالية أكثر من مليون ونصف جنيه «كسب غير مشروع، استيلاء على المال العام».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.