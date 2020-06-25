رئيس جامعة بورسعيد يصدر قرارا بعودة العمل للكليات والإدارات

أصدر الأستاذ الدكتور أيمن محمد إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة بورسعيد، قرارا، اليوم الخميس، بعودة العمل لكافة جهات الجامعة بدءا من يوم الأحد المقبل.وتضمن قرار رئيس الجامعة رقم "655" بتاريخ 26 يونيو 2020، التأكيد على التزام جميع الكليات والإدارات باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع حظر التواجد داخل إدارات الجامعة أو كلياتها أو وحداتها دون ارتداء "الكمامة" الطبية.كما تضمن إلغاء كافة القرار السابقة الصادرة من رئاسة الجامعة التي تخالف ذلك القرار، مع التشديد على أن من يخالف ذلك القرار يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.