محمود حميدة يقضي إجازته بين العيون الكبريتية والدفن في الرمال بسيوة
الخميس 25/يونيو/2020 - 12:14 م
ياسمين شعيبطباعة
قضى الفنان محمود حميدة، إجازته السنوية في واحة سيوة جنوب محافظة مطروح والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.
وحصلت "الدستور" على صور للفنان محمود حميدة أثناء الاستحمام في العيون الكبريتية بالإضافة إلى جلسات الدفن في الرمال التي تتميز بها الواحة لعلاج العديد من الأمراض.
وحصلت "الدستور" على صور للفنان محمود حميدة أثناء الاستحمام في العيون الكبريتية بالإضافة إلى جلسات الدفن في الرمال التي تتميز بها الواحة لعلاج العديد من الأمراض.
محمود حميدة يقضي إجازته بين العيون الكبريتية والدفن في الرمال بسيوة
محمود حميدة يقضي إجازته بين العيون الكبريتية والدفن في الرمال بسيوة
محمود حميدة يقضي إجازته بين العيون الكبريتية والدفن في الرمال بسيوة
محمود حميدة يقضي إجازته بين العيون الكبريتية والدفن في الرمال بسيوة
محمود حميدة يقضي إجازته بين العيون الكبريتية والدفن في الرمال بسيوة
محمود حميدة يقضي إجازته بين العيون الكبريتية والدفن في الرمال بسيوة
محمود حميدة يقضي إجازته بين العيون الكبريتية والدفن في الرمال بسيوة
محمود حميدة يقضي إجازته بين العيون الكبريتية والدفن في الرمال بسيوة
محمود حميدة يقضي إجازته بين العيون الكبريتية والدفن في الرمال بسيوة
محمود حميدة يقضي إجازته بين العيون الكبريتية والدفن في الرمال بسيوة