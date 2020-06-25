مجازاة رؤساء وحدات محلية بطريق «السنطة-زفتى» بالغربية لتقاعسهم

قرر طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الخميس، مجازاة رؤساء الوحدات المحلية للقرى الواقعة على طريق "السنطة-زفتى" الرئيسي بخصم 3 أيام من رواتبهم بسبب الإهمال، وتقاعسهم عن العمل في متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، خلال متابعته أعمال اللجان بالمحافظة، والتي يقوم بها كلا من نائبه الدكتور أحمد عطا، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام، وحنان العشيري، السكرتير العام المساعد.يذكر أن اللواء شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، أبلغ محافظ الغربية بوجود قصور وإهمال في أعمال النظافة والإشغالات على طريق "السنطة-زفتى"، وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته بمجازاة كل رؤساء الوحدات المحلية المذكورة.