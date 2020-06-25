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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل إيمان حسن

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:09 م
إيمان حسن
إيمان حسن
مريم جبل - عمرو المزيدي
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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن تفاصيل واقعة قتل بشعة لسيدة حرض زوجها على قتلها حتى يتمكن من الزواج.

تفاصيل مقتل إيمان حسن


البداية، تبلغ لمركز شرطة طلخا العثور على جثة ربة منزل بالشقة سكنها وبها آثار خنق حول الرقبة وسلامة منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها واكتشاف زوجها سرقة «مشغولات ذهبية، هاتف محمول» خاصين بالمجنى عليها، وتحول الأمر لتريند على مواقع التواصل الاجتماعي «حق إيمان حسن لازم يرجع».

تم تحديد مرتكبى الواقعة شخصين زوج المجنى عليها وعامل، تم استهدافهما وضبطهما.

اعتراف زوج إيمان


بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقرر المتهم الأول بوجود خلافات زوجية بينه والمجنى عليها ورغبته فى تطليقها ورفض أهليته ذلك فإتفق مع المتهم الثانى على إرتكاب الواقعة مقابل مبلغ مالى، ودلف الثانى بالدلوف لداخل مسكن المجنى عليه وأجهز عليها وخنقها فأودى بحياتها.

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وأضاف المتهم الأول بقيامه بالإبلاغ عن إكتشافه سرقة بعض المشغولات الذهبية وهاتف المجنى عليها لإبعاد الشبهة الجنائية عنه وأن الواقعة بقصد السرقة، وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.


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