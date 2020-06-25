ضبط 1253 قضية تموينية خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1253 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة "بدون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة لحيازته 1،590 طن "مصنعات دواجن – شاورما – كبد وقوانص" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.كما تمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتجهيز الوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة لحيازته 1،200 طن "مقطعات لحوم بقرى - مفروم حواوشى غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.ونجحت الجهود في ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية، لحجبه عن التداول 40 طن سلع غذائية " دقيق فاخر – سكر حر" بقصد رفع أسعارها.وأثمرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لإنتاجه (14400 قطعة "شيكولاتة منتج نهائى" مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وحيازته(11،350 طن سلع غذائية "زيت طعام – سكر – كاكاو خام) بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج".وتمكنت الجهود من ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة الأميرية بمحافظة القاهرة لاستيلائه على مبلغ مالى قدره 995315 جنيها بدون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة تشغيل الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج تصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية.وتم القيام بحملات نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط 213 قضية بإجمالى مضبوطات 21120 عبوة سجائر.