مصرع شاب غرقًا في مياه بحر «مويس» بالشرقية

لقى شاب مصرعه، اليوم الخميس، غرقًا بمياه بحر مويس في محافظة الشرقية، وتم انتشال الجثة وتحرير المحضر اللازم.تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الزقازيق، بمصرع "السيد" 19 سنة، من قرية بنى شبل دائرة المركز، غرقا بمياه بحر مويس أثناء الاستحمام في البحر.وأفادت التحريات الأولية، أن الحادث جاء بسبب عدم إجادة الشاب السباحة، وأفاد تقرير مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وصرحت النيابة بالدفن.