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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط: منح درجات الرأفة كاملة للطلاب

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:45 ص
الدكتور شحاتة غريب
الدكتور شحاتة غريب
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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ترأس الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، اجتماعًا لمجلس شئون الطلاب، ثمن خلاله على تعاون الكليات وجهدها المبذول خلال الفترة الماضية لصالح الطلاب، والذي انعكس أثره فى حسن سير امتحانات نهاية العام والمقرر انتهاؤها 30 يونيو الجاري.

وكشف غريب، عن الانتهاء من نحو 97% من الامتحانات الإلكترونية، وكذلك تحميل أكثر من 82% من المشروعات البحثية للطلاب، مع اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات، والذي يقضي ببدء الامتحانات في الأول من يوليو المقبل، مع ترك مساحة لكل جامعة في إطلاق الامتحانات في التاريخ المناسب لها في النصف الأول من يوليو على أن تنتهي جميعًا قبل حلول النصف الأول من شهر أغسطس.

وشدد على ضرورة الانتهاء من إعلان جميع جداول امتحانات الفرق النهائية قبل الإثنين المقبل والموافق 29 يونيو.

وقال الدكتور شحاتة غريب، إن مجلس شئون التعليم والطلاب انتهى إلى عدد من القرارات تتضمن استفادة جميع الطلاب بسنوات النقل والسنوات النهائية من درجات الرأفة كاملة وفقا للقواعد المعتادة والمطبقة في كل كلية، وإعطاء الطالب في الفرقة النهائية الحق في التقدم لكليته بطلب اعتذار عن دخول امتحانات مواد الفصل الدراسي الثاني بأكمله قبل أسبوع من انطلاقها، مع اعتبار ذلك غيابا بعذر لا يؤثر فيما بعد على حصوله على الدرجات الفعلية المستحقة له عن أداء الامتحان في الدور الثاني.

وأضاف، أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية بكل كلية تضمن الالتزام بأن تكون أسئلة امتحانات السنوات النهائية بنسبة 75% فيما تم تدريسه حتى 15 مارس 2020 وبنسبة 25% فيما تم تدريسه فى الفترة التالية لنصف مارس.
الدكتور شحاتة غريب
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
الدكتور شحاتة غريب
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط

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