رئيس «الشروق» يتفقد المنشآت التعليمية والرياضية الجارى تنفيذها

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة الشروق، صباح اليوم الخميس، مدرسة النيل الدولية التى تقع بمركز المدينة (1) على مساحة 20000م2 حيث تمت متابعة أعمال التشطيبات الجارية بالفصول بمراحلها الثلاث بإجمالى (56) فصلا والقاعات والمسرح والمكتب، فى إطار النهوض بالمنظومتين التعليمية والرياضية من خلال وضعهم على رأس أولويات جهاز المدينة.وأضاف المهندس عبدالرءوف أنه تم الانتهاء من تشطيبات الواجهات، وربط المرافق الداخلية على الشبكة الرئيسية بجانب الانتهاء من خزان الحريق وبدء الربط على المنظومة مع البدء فى تنفيذ (4) برجولات بنسبة تنفيذ للمشروع ككل تصل إلى 90%.كما شملت الجولة المرورية تفقد مركز الشباب الجارى تنفيذه بمنطقة النوادى على مساحة 13 فدانا.وأوضح رئيس جهاز الشروق، أنه جار تركيب الطلمبات والفلاتر لحمامات السباحة (الأوليمبى– الغطس– الأطفال) تمهيدًا لتركيب السيراميك وكذا تسويات الطبقة الأخيرة بالملاعب لتوريد النجيل الطبيعى والصناعى علاوة على البدء بساحة الانتظار المخصصة لحافلات الفرق الرياضية فضلًا عن الانتهاء من تشطيبات المبنى المتعدد ووضع اللمسات النهائية بنسبة تنفيذ للمشروع ككل تصل إلى 89%.وشدد رئيس الجهاز على طاقم الإشراف والشركات المنفذة بتكثيف فرق العمل والانتهاء فى المواعيد المحددة نظرًا لأهمية تلك المشروعات وما تضيفه فور تشغيلها لمدينة الشروق.