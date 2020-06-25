الكنيسة الكلدانية تستعد لعودة القداسات اليومية

أعلنت الكنيسة الكلدانية بمصر، اليوم الخميس، عن عودة صلوات القداسات بها طوال الأسبوع عدا الجمعة والأحد كما قررت تعليق كل الأنشطة الكنسية، وستبدأ من يوم 27 يوليو المقبل، وتنقل جميع صلوات القداسات يومي الجمعة والأحد وفي الأعياد عبر البث المباشر.وشددت الكنيسة الكلدانية على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من بينها تعقيم الأيدي قبل دخول الكنيسة وعند مغادرتها، والالتزام بارتداء الكمامة، وستكون صلوات القداسات لا يتعدى عدد الحضور بها 50 فردًا مع مراعاة إجراء التباعد الاجتماعي لمسافة أكثر من مترين.وأشارت الكنيسة- في بيان اليوم- إلى ضرورة عدم لمس الأيقونات للتبرك، وعدم التجمع بالكنيسة قبل أو بعد الصلوات، مؤكدة أن طريقة تناول الأسرار الكنسية "التناول" ستكون باليد فقط، كما ستفتح الكنيسة للصلوات اليومية ابتداءً من السبت المقبل.