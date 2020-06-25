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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الكلدانية تستعد لعودة القداسات اليومية

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:38 ص
الكنيسة الكلدانية
الكنيسة الكلدانية
تريزة شنودة
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أعلنت الكنيسة الكلدانية بمصر، اليوم الخميس، عن عودة صلوات القداسات بها طوال الأسبوع عدا الجمعة والأحد كما قررت تعليق كل الأنشطة الكنسية، وستبدأ من يوم 27 يوليو المقبل، وتنقل جميع صلوات القداسات يومي الجمعة والأحد وفي الأعياد عبر البث المباشر.

وشددت الكنيسة الكلدانية على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من بينها تعقيم الأيدي قبل دخول الكنيسة وعند مغادرتها، والالتزام بارتداء الكمامة، وستكون صلوات القداسات لا يتعدى عدد الحضور بها 50 فردًا مع مراعاة إجراء التباعد الاجتماعي لمسافة أكثر من مترين.

وأشارت الكنيسة- في بيان اليوم- إلى ضرورة عدم لمس الأيقونات للتبرك، وعدم التجمع بالكنيسة قبل أو بعد الصلوات، مؤكدة أن طريقة تناول الأسرار الكنسية "التناول" ستكون باليد فقط، كما ستفتح الكنيسة للصلوات اليومية ابتداءً من السبت المقبل.

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