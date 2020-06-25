السيطرة على حريق داخل عقار سكني بالمطرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق داخل عقار سكنى بمنطقة المطرية، دون وقوع إصابات بشرية.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة المطرية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء.تم إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وتبين أن النيران شبت فى الطابق الأخير من العقار، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.