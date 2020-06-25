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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السيطرة على حريق داخل عقار سكني بالمطرية

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:31 ص
حريق عقار
حريق عقار
هدير مصطفى
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق داخل عقار سكنى بمنطقة المطرية، دون وقوع إصابات بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة المطرية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء.

تم إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وتبين أن النيران شبت فى الطابق الأخير من العقار، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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