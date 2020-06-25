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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: السوشيال ميديا أصبحت بابًا للإتجار في المستلزمات الطبية

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:30 ص
النائب طارق متولي
النائب طارق متولي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن اسطوانات الأكسجين أصبحت بابا جديدا لتجارة جديدة غير مشروعة أظهرتها أزمة كورونا من خلال سحب الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية من الأسواق وبيعها من خلال السوق السوداء.

وأوضح النائب - في بيان اليوم - أنه مع تشديد الرقابة الحكومية على الأسواق والمنافذ أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي هي الملاذ الآمن لبيع هذه المستلزمات الطبية بأسعار باهظة دون رقيب أو حسيب.

وأضاف أن رواج تجارة المستلزمات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعى أمر غاية في الخطورة سواء على صحة المواطنين أو التسبب فى نقصها بالمستشفيات وحرمان المرضى منها والتسبب فى وفاتهم من أجل السعي وراء المكاسب الحرام واستغلال الأزمة، وأن الأكسجين يمثل العلاج الوحيد الذي سينقذ الأرواح، لأن كورونا يهاجم الرئتين متسببا بأشكال حادة من الضيق التنفسي كما يؤدي إلى تراجع خطير في مستوى الأكسجين في الدم.

وحذر النائب من المنتجات المباعة على مواقع الإنترنت، وأنها غير صالحة للمرضى وقد تصيبهم لأضرار أكبر وتؤدي للوفاة، حيث ينتج أسطوانات أكسجين مغشوشة تستخدم من قبل بعض المرضى جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

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