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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء لبنان: نمر بمرحلة مصيرية تحتاج إلى تضافر الجهود

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:24 ص
حسان دياب
حسان دياب
أحمد عاشور
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قال حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني، إن لبنان تمر بمرحلة مصيرية من التاريخ، مشيرا إلى أن لبنان تحتاج إلى تضافر الجهود وتقديم مصلحة البلد، وتعويم منطق الدولة كي نتمكن من تخفيف حجم الأضرار التي قد تكون كارثية.

جاء ذلك خلال اللقاء الوطني اللبناني الذي عقد بالقصر الجمهوري اليوم الخميس، وسط قلق محلي واضطرابات في الشارع اللبناني.

ودعا دياب، إلى أن يكون هذا اللقاء بداية عمل وطني واسع تنبثق عنه لجنة تتابع الاتصالات مع الجميع على أن ترفع توصيات الى هذا اللقاء مجددا.

وأكد رئيس وزراء لبنان أنه لم يعد يهم اللبنانيين ما نقول بل يهمهم فقط ماذا نفعل وأعترف بأن ليس لكلامنا أي قيمة ما لم نقرنه بالأفعال.

يذكر أن اللقاء عقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء حسان دياب وممثلي تحالف العهد و8 مارس، فيما تقتصر المشاركة، من الجانب غير السلطوي على الرئيس ميشال سليمان ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط والنائب أكرم شهيب.

أما المقاطعون والمعتذرون عن المشاركة فهم الرئيسان السابقان أمين الجميل وإميل لحود ورؤساء الوزراء السابقون الأربعة سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.

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