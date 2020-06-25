رئيس مدينة الأقصر يتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لدخول طلاب الثانوية

تابع العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم الخميس، دخول طلاب الثانوية العامة لتأدية امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أنه شهدت مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات الواقعة بنطاق حى وسط الأقصر ومدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات الواقعة بنطاق حى شمال دخول طلاب الثانوية العامة الممتحنين إلى مقر اللجان، وسط انتظام كامل مع الحفاظ على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حيث الحفاظ على التباعد الاجتماعى ومنع التكدسات ودخول الطلاب من خلال كبائن التعقيم.وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحظة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020، يوم الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث أدى طلاب الثانوية العامة الأحد الماضى امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى.