تعقيم المساجد والمبانى الإدارية بأوقاف الأقصر

بدأت مديرية الأوقاف في محافظة الأقصر، اليوم الخميس، تنفيذ عملية تعقيم شاملة للمساجد والمبانى الإدارية التابعة لها، وذلك تمهيدًا لعودة الصلاة في المساجد وفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء من التوافق على فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية.وقال الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير مديرية الأوقاف في الأقصر، إنه أصدر عددًا من التوجيهات بشأن تكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمساجد والمقار الإدارية للمديرية، وذلك للمحافظة على الصحة العامة للعاملين والمواطنين ورواد المساجد المترددين عليها، والتنبيه على مديرية الإدارات التابعة للمديرية كل فى نطاق اختصاصه الجغرافي بالقيام بحملة نظافة وتعقيم وتطهير مكثفة لجميع المساجد والمقار الإدارية، وذلك حفاظا على الصحة العامة وموافاة مكتبه بتقرير يومى بإنجازات الحملة مدعومًا بالصور.وأشار في تصريحات خاصة لـ" الدستور" إلى أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فقط تم وضع مجموعة من القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، تستهل بفتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان فى جميع الصلوات.وأكد أن تلك الضوابط تستهدف في المقام الأول الحفاظ على صحة وسلامة المصلين، وتجنيبهم إصابتهم بعدوى فيروس كورونا.