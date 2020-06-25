روبي حائرة بين 3 مسلسلات.. وتستقر على البطولة المطلقة

استقرت الفنانة روبي على التعاقد على بطولة مسلسل جديد للعرض خلال رمضان القادم بعد اتفاق مبدئي خلال الأيام الماضية مع الجهة المنتجة على أن يتم الإعلان الفعلي خلال الفترة القادمة وبدء التحضيرات الفعلية من أجل التصوير.ويأتي قرار روبي بعد عدة اتفاقات ورأت أنه الأنسب خلال العام، فكانت روبي اتفقت على تولي بطولة مسلسل من مسلسلات الموسم الشتوي خلال العام الماضي على أن تنفذه خلال العام الجاري، ولكنها في النهاية اعتذرت عن العمل وقررت تأجيله خلال الفترة الحالية لوجود ارتباطات سينمائية.وكان الاعتذار بسبب وجود عرض آخر للمشاركة في بطولة مسلسل آخر مع الفنان عمرو سعد، وتم عقد جلسات مبدئية مع البطل المرشح للعمل والجهة المنتجة وخلال أيام قليلة قدمت اعتذارها بشكل نهائي عن العمل، وطلبت منهم البحث عن بطلة أخرى حتى يكون لديهم متسع من الوقت، مبررة الاعتذار بوجود ارتباطات فنية أيضًا.وعلى صعيد آخر تصور روبي مشاهدها المتبقية من فيلمها الجديد "كيرة والجن" مع النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز خلال الأيام القادمة من أجل تجهيز الفيلم للعرض خلال موسم عيد الأضحى حال فتح دور العرض السينمائي بكامل طاقتها الاستيعابية، وتبدأ التفرغ للعمل الجديد.