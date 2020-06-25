خلال اللقاء الوطني.. رئيس لبنان: السلم الأهلي خط أحمر

صرح الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه كان يأمل أن يضم اللقاء الوطني الذي عقد اليوم في القصر الجمهوري اللبناني، جميع الأطراف والقوى السياسية، مشيرا إلى أن السلم الأهلي خط أحمر والمفترض أن تلتقي جميع الإرادات لتحصينه فهو مسؤولية الجميع وليس على همة فرد واحد مهما علت مسؤولياته.وأضاف عون، أن ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة ولاسيما في طرابلس وبيروت وعين الرمانة يجب أن يكون إنذارًا لنا جميعًا للتّنبه من الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعيةوأشار إلى أن هناك من يستغل غضب الناس ومطالبهم المشروعة من أجل توليد العنف والفوضى لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخلوأضاف الرئيس اللبناني، أن الاختلاف السياسي صحي وهو في أساس الحياة الديمقراطية لكن يبقى سقفه السلم الأهلي الذي لا يجوز تجاوزه.وأشار إلى أنه مهما ارتفعت حرارة الخطابات لا يجب أن نسمح لأي شرارة أن تنطلق منها فإطفاء النار ليس بسهولة إشعالها خصوصًا إذا ما خرجت عن السيطرة وهذه مسؤوليتنا جميعًا الحاضرين والمتغيبين.وأكد أنه ليس هناك إنقاذ ممكنًا إن ظل البعض مستسهلًا العبث بالأمن والشارع وتجييش العواطف الطائفية والمذهبية ووضع العصي في الدواليب والتناغم مع بعض الأطراف الخارجية الساعية إلى جعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات وتحقيق المكاسب عبر تجويع الناس.وانعقد اللقاء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء حسان دياب وممثلي تحالف العهد و8 مارس، فيما تقتصر المشاركة، من الجانب غير السلطوي على الرئيس ميشال سليمان ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط والنائب أكرم شهيب.أما المقاطعون والمعتذرون عن المشاركة فهم الرئيسان السابقان أمين الجميل واميل لحود ورؤساء الوزراء السابقون الأربعة سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.