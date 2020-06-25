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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الإسكندرية تكرم زوجة الدكتور عمرو عبيد شهيد الجيش الأبيض

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:55 ص
تكرم زوجة الدكتور
تكرم زوجة الدكتور عمرو عبيد
هبه عويضه
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استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أمس الأربعاء، زوجة الدكتور عمرو عبيد، الأستاذ السابق بكلية الطب، الذي توفى الشهر الماضي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بحضور الدكتور وائل عبدالسلام عميد كلية الطب، تنفيذًا للمبادرة الإنسانية للرئيس عبدالفتاح السيسى، بتكريم أسر الأطباء والتمريض.

وقدم رئيس الجامعة لها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهادة تقدير وهدية معنوية رمزية، تعبيرًا من عن خالص العرفان والتقدير والامتنان لجهود كل الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا.

ومن جانبها أعربت الدكتورة أمل كتات زوجة الدكتور عبيد عن خالص شكرها للمبادرة الإنسانية للرئيس السيسي في دعم شهداء الأطقم الطبية، مشيرة إلى أن هذا التكريم يدل على أن الرئيس يشعر بأبناء شعبه وآلامهم، وتقديره لجهود كافة أعضاء المنظومة الصحية، وأن مصر لا تنسى شهداءها من أبناء الجيشين الأبيض والعسكري.

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