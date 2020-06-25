أولياء الأمور يشيدون بتنظيم دخول أبنائهم بمصر القديمة: أحسن من الأول

وقف العديد من المشرفين على أبواب اللجان مدرسة عمرو بن العاص بنين بمصر القديمة، لتوزيع الكمامات وتطهير الطلبة في الدخول وذلك مع سيطرة ملحوظة على تجمعات الطلبة حول اللجان قبل بدء امتحان اللغة الإنجليزية بثاني يوم من أيام الامتحانات للثانوية العامة.وتدفق الطلبة على مراحل إلى أبواب اللجان بشكل تدريجي، ولم يندفعوا بالحضور أمام أبواب اللجان، الأمر الذي أشاد به بعض أولياء الأمور، وجعل حسب وصفهم إمكانية تعقيم أبنائهم قبل الدخول من قبل المشرفين أيسر وأدق من اليوم الأول للامتحانات.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.