16922 إصابة جديدة بكورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل 16 ألفًا و922 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 473 ألفًا و105 حالات، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 14 ألفًا و894 حالة.