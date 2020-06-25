انتظام دخول وتعقيم طلاب الثانوية العامة 2020 (صور)

انتظمت عملية دخول الطلاب، والبدء في إجراءات تعقيمهم، خلال توافدهم على لجانهم الامتحانية، بمدارس خالد بن الوليد الرسمية لغات، بالقاهرة، وعثمان بن عفان بالفيوم، والشهيد الرائد عبدالرحمن الصيرفي، والرمل الثانوية بنات بالإسكندرية، في ثاني أيام الامتحانات للعام الدراسي 2019- 2020، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم قد وجهت باتباع التعليمات الآتية خلال الامتحانات:1- تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير الساعة (7:30) صباحًا2- ارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك- واقي الوجه- جوانتي- غطاء الحذاء- التعقيم بالبوابة- قياس درجة الحرارة).3- عضو لجنة السير مسئول عن متابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات من الساعة 7:30 صباحًا.4- توفير (10) من المعلمين أو الإداريين لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير.5- تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب.6- تواجد كل من "المعاونين- عاملين- العضو القانوني باللجنة" لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم.7- استلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم مسئولية مراقب أول اللجنة.8- استحداث مهمة "ضبط جودة إلكتروني" يسمح له بالتواجد من الساعة (7:30 صباحًا) حتي (9:30 صباحًا).9- تكليف عضو لجنة الإدارة بتوثيق ميعاد دخول الطلاب وإجراءات التعقيم بلجنة السير.10- متابعة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.