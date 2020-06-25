اختفاء أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة بالفيوم

اختفت ظاهرة تكدس أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة بمدينة الفيوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.ورصدت عدسة"الدستور" عدم وجود أولياء الأمور أمام لجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوي بنين بمدينة الفيوم التابعة لإدارة غرب التعليمية، مع وجود كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع ظاهرة التكدس، وذلك في اليوم الثاني من امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بمحافظة الفيوم حيث يؤدي الطلاب اليوم الخميس، امتحان المادة الأجنبية الأولى"الإنجليزية".ويبلغ طلاب الثانوية العامة عددهم على مستوى المحافظة 16862 طالب وطالبة، منهم 5918 طالب وطالبة بالقسم الأدبى، و8931 طالب وطالبة علمى علوم، و2013 طالب وطالبة علمى رياضة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.