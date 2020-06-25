تحالف طيران أمريكي يطالب بشراء مقاعد التباعد الاجتماعي لمجابهة كورونا

طالب أحد اتحادات الطيران الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية مباشرته لنقاشات مع صانعي القرار في البلاد لوضع خطة تقضي بشراء الحكومة لمقاعد على جميع رحلات الطيران، لمنع المسافرين من الجلوس بجانب بعضهم، تنفيذًا لسياسة التباعد الاجتماعي؛ لمجابهة فيروس كورونا.وقال رئيس جمعية الطيارين المتحالفين إريك فيرجسون، في بيان، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس "إن فرض التباعد الاجتماعي بشكل موحد سيشجع الركاب على السفر جوًا بشكل أكبر، وسيتيح لشركات الطيران تشغيل المزيد من الرحلات"، لافتًا إلى أن الخطة المقترحة ستساعد بالحفاظ على مزيد من الوظائف في قطاع الطيران، الذي يمر بمرحلة عصيبة جراء الأزمة الأخيرة.وتأتي الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه شركات الطيران لوضع سياسات تضمن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على متن رحلاتها الجوية.وتأتي الفكرة التي أطلقتها (جمعية الطيارين المتحالفين) بهدف تسهيل العودة إلى مرحلة ما قبل أزمة كورونا من ناحية مستويات الركاب، وتمثل الجمعية نحو 15 ألف طيار يعملون على متن طائرات تعود لكافة شركات الطيران الأمريكية.