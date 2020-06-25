رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أستراليا تلغي 6 آلاف وظيفة بسبب كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:38 ص
كورونا في أستراليا
كورونا في أستراليا
أ ش أ
طباعة
أعلنت شركة الخطوط الجوية الأسترالية عن عزمها إلغاء 6 آلاف وظيفة على الأقل كجزء من خطة مدتها ثلاث سنوات، لمساعدتها على التعافي من أزمة فيروس كورونا.

وذكرت الشركة- في بيان لها نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الخميس- أنها ستقوم بتوقيف نحو 100 طائرة عن العمل لمدة تصل إلى 12 شهرًا، وذلك في إطار توفير حوالي 15 مليار دولار أسترالي من تكاليف الشركة على مدى ثلاث سنوات.

بدوره، قال المدير التنفيذي للشركة آلان جويس إن هذه الإجراءات تأتي كجزء من استراتيجية جديدة للسنوات الثلاثة القادمة للتعامل مع الآثار المالية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، والتعافي من الأزمة التي لم تترك لهم أي خيار.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

ضبط مؤسس صفحتين على «فيسبوك» لتسريب امتحانات الثانوية العامة

ضبط أدمن «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»

الاستعلام عن العلاوات الخمس عبر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالرقم القومي

مسلسل «ليه لأ» الحلقة 10.. القنوات العارضة وأحداث الحلقات

الصور

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

الأكثر قراءة

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للاستعلام عن العلاوات الخمس 2020.. البيانات المحددة والمطلوبة

«الزوج الشيطان».. النيابة تكشف تفاصيل قتل واغتصاب طالبة الدقهلية

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

إنفوجراف

image description

«امسك غشاش».. مخالفات وعقوبات امتحانات الثانوية (إنفوجراف)

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

أيام زمان

"اختطفنه من أمام الصيدلية".. ثلاث بنات أجبرن محرم فؤاد على الغناء

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

انتحال شخصية فيروز.. لهذا السبب احتفلت مجلات لبنان بأول حوار حقيقي لـ نهاد حداد

نجم الساعة

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أستراليا تلغي 6 آلاف وظيفة بسبب كورونا

كل ما تحتاج إلى معرفته للبقاء آمنا من الفيروسات

«ريحة الحبايب».. نسرين توفي ابنها فحافظت على صديقه الوفي

بـ«الماكيت والتعقيم».. أصحاب الحضانات يكشفون إجراءات مواجهة كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الدواء الروسى.. اليابانى والأمريكى
جلال حمام
الغنوشى.. سنوات الإرهاب والتخريب «3»
مؤمن المحمدي
أرض كرم مطاوع
صفوت البياضي
الشعوب تتسابق للقمر وتسعى لهزيمة «كورونا»
المزيد

الثقافة

«مرافئ الغياب.. العزلة فى الشعر العالمى» كتاب جديد للحسين خضيرى عن دار خطوط وظلال

من محفوظ إلى درويش إلى أمل دنقل.. هل أصبح الضرب فى كبار الشعراء موضة؟

وزير الثقافة الأردني: كورونا أثر على نشاطنا الثقافي مع السعودية

رجائي موسى يحاضر في الورشة الخامسة للقصة القصيرة بدار هن