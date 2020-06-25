أستراليا تلغي 6 آلاف وظيفة بسبب كورونا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأسترالية عن عزمها إلغاء 6 آلاف وظيفة على الأقل كجزء من خطة مدتها ثلاث سنوات، لمساعدتها على التعافي من أزمة فيروس كورونا.وذكرت الشركة- في بيان لها نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الخميس- أنها ستقوم بتوقيف نحو 100 طائرة عن العمل لمدة تصل إلى 12 شهرًا، وذلك في إطار توفير حوالي 15 مليار دولار أسترالي من تكاليف الشركة على مدى ثلاث سنوات.بدوره، قال المدير التنفيذي للشركة آلان جويس إن هذه الإجراءات تأتي كجزء من استراتيجية جديدة للسنوات الثلاثة القادمة للتعامل مع الآثار المالية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، والتعافي من الأزمة التي لم تترك لهم أي خيار.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.