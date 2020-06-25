28 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 28 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أنه بتسجيل الحالات الأخيرة ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 12 ألفًا و563 إصابة، غير أن هناك احتمالًا في زيادة العدد مرة أخرى بالنظر إلى الاكتشاف المستمر لحالات الإصابة الجماعية المرتبطة بشركات لبيع المنتجات من الباب إلى الباب في العاصمة وضواحيها ومدينة (دايجون) فضلًا عن الارتفاع المستمر لعدد حالات الإصابة القادمة من الخارج.وتراجع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس إلى 20 حالة للمرة الأولى منذ 22 يونيو، حيث سجلت السلطات الصحية آنذاك 17 حالة.ومن بين الـ28 حالة الجديدة، كانت 23 حالة لانتقال العدوى محليًّا و5 حالات قادمة من الخارج، ومن بين الـ23 حالة لانتقال العدوى محليًّا، جاءت 8 حالات في سول و9 حالات في إقليم كيونج كي وحالة واحدة في مدينة إنتشون، وجاءت 18 حالة في العاصمة وضواحيها.. وجاءت الـ5 حالات المتبقية في المناطق الأخرى، منها 4 حالات في مدينة دايجون، وحالة واحدة في إقليم تشونج تشيونج الجنوبي.وانخفض العدد اليومي لحالات الإصابة القادمة من الخارج بشكل حاد مقارنة مع العدد المسجل في اليوم السابق (20 حالة)، ومن بين الـ5 حالات القادمة من الخارج، تم اكتشاف 4 حالات من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار. وجاءت الحالة الواحدة المتبقية لشخص خاضع للعزل الذاتي في سول بعد دخوله إلى البلاد.من ناحية أخرى، تم تأكيد حالة وفاة جديدة أمس، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 282 حالة، وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 44 حالة إلى 10 آلاف و974 حالة، بينما تراجع عدد المرضى الخاضعين للعلاج بمقدار 17 شخصًا ليبلغ ألفًا و307 أشخاص من بينهم يوجد 482 شخصًا في سول و346 شخصًا في إقليم كيونج كي و151 شخصًا في مدينة إنتشون.