وزير قطاع الأعمال ينشر فيديو لتجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر

شاهد من هنا

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10163711852675430&id=744970429

نشر هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أول مقطع فيديو يوضح تجربة زراعة أقطان عالية الإنتاجية-قصيرة التيلة- في صحراء شرق العوينات على 250 فدانا.وأضاف توفيق، في توضيح مع للفيديو، أن هذه التجربة لخدمة صناعة الغزل والنسيج بتقديم خامة أرخص وكذلك لإحلال واردات مصر من الأقطان قصيرة التيلة والغزول السميكة المنتجة منها.وأوضح، أن الصورة لنبات عمره 33 يوم، طالبا دعوات المصريين من أجل نجاح التجربة.وكان وزير قطاع الأعمال قد اختص "الدستور" بتصريحات سابقة حول تجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات ضمن خطة الحكومة لدعم منظومة زراعة القطن.