رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انخفاض الذهب عن ذروة 8 سنوات بسبب كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:26 ص
الذهب
الذهب
وكالات
طباعة
انخفض الذهب اليوم الخميس، لينزل عن قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات، والذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ تسببت عمليات بيع في أسواق الأسهم مدفوعة بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في تشجيع المستثمرين على التخلي عن الأصول.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1760.62 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد لأعلى مستوياته منذ أكتوبر 2012 عند 1779.06 دولار أمس الأربعاء.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1773.80 دولار.

وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا "النمط السلوكي الذي رأيناه هذا العام هو أنه حين تنخفض الأسهم والطاقة، يحدث اندفاع صوب النقد عبر جميع فئات الأصول بما في ذلك الذهب".

وتراجعت أسواق الأسهم الآسيوية بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وخفض صندوق النقد الدولي لتوقعات اقتصادية، مما دفع تدفقات الأموال إلى الملاذ الآمن البديل وهو الدولار.

وتحرك الذهب أحيانًا بالتوازي مع أسواق الأسهم هذا العام، فيما تؤدي عمليات البيع الكبيرة إلى تدافع صوب النقد في الوقت الذي يغطي فيه المتعاملون مراكز شراء بالهامش.

وأعلنت ثلاث ولايات أمريكية عن زيادات قياسية في الإصابات الجديدة أمس الأربعاء.

كما كانت هناك ارتفاعات في دول أخرى أيضًا، بما في ذلك البرازيل وأمريكا اللاتينية والهند، وهي أيضًا ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 1.1% إلى 1884.49 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.3% إلى 802.41 دولار وارتفعت الفضة 0.2% إلى 17.55 دولار.

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن العلاوات الخمس عبر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالرقم القومي

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للاستعلام عن العلاوات الخمس 2020.. البيانات المحددة والمطلوبة

تحرك برلماني بشأن مخاطر الطائرات الورقية على الأمن القومي

«الزوج الشيطان».. النيابة تكشف تفاصيل قتل واغتصاب طالبة الدقهلية

الصور

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

الأكثر قراءة

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للاستعلام عن العلاوات الخمس 2020.. البيانات المحددة والمطلوبة

«الزوج الشيطان».. النيابة تكشف تفاصيل قتل واغتصاب طالبة الدقهلية

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

إنفوجراف

image description

«امسك غشاش».. مخالفات وعقوبات امتحانات الثانوية (إنفوجراف)

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

أيام زمان

"اختطفنه من أمام الصيدلية".. ثلاث بنات أجبرن محرم فؤاد على الغناء

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

انتحال شخصية فيروز.. لهذا السبب احتفلت مجلات لبنان بأول حوار حقيقي لـ نهاد حداد

نجم الساعة

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أستراليا تلغي 6 آلاف وظيفة بسبب كورونا

كل ما تحتاج إلى معرفته للبقاء آمنا من الفيروسات

«ريحة الحبايب».. نسرين توفي ابنها فحافظت على صديقه الوفي

بـ«الماكيت والتعقيم».. أصحاب الحضانات يكشفون إجراءات مواجهة كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الدواء الروسى.. اليابانى والأمريكى
جلال حمام
الغنوشى.. سنوات الإرهاب والتخريب «3»
مؤمن المحمدي
أرض كرم مطاوع
صفوت البياضي
الشعوب تتسابق للقمر وتسعى لهزيمة «كورونا»
المزيد

الثقافة

«مرافئ الغياب.. العزلة فى الشعر العالمى» كتاب جديد للحسين خضيرى عن دار خطوط وظلال

من محفوظ إلى درويش إلى أمل دنقل.. هل أصبح الضرب فى كبار الشعراء موضة؟

وزير الثقافة الأردني: كورونا أثر على نشاطنا الثقافي مع السعودية

رجائي موسى يحاضر في الورشة الخامسة للقصة القصيرة بدار هن