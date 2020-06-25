رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قادة جيوش الساحل الأفريقى يبحثون إنشاء قوة جديدة لمواجهة الإرهاب

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:50 ص
جيوش الساحل الأفريقى
جيوش الساحل الأفريقى
أ ش أ
طباعة
بحث قادة جيوش دول الساحل الخمس الأفريقية خلال اجتماع طارئ عبر الفيديو كونفرانس إنشاء قوة عسكرية جديدة، لمواجهة الإرهاب.

وذكر الجيش الموريتاني في بيان مساء الأربعاء أن الفريق احمد مكت قائد الأركان الموريتاني بحث مع نظرائه في دول الساحل الخمس اليوم الأربعاء، عبر الفيديو خلال اجتماع طارئ بالتشارك مع مجلس السلم والأمن الأفريقي ظروف وترتيبات إنشاء قوة إفريقية جديدة، قوامها ثلاثة آلاف جندي، لدعم مجموعة الخمس في الساحل في مواجهتها للتهديدات الإرهابية في المنطقة.

وأضاف البيان أن، الاجتماع مكن من تبادل وجهات النظر حول الموضوع، وقد أوصى المجتمعون بمواصلة التشاور حتي يتم التوصل إلى بلورة هذا الدعم على أرض الواقع.

وتحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط الاسبوع القادم قمة لدول الساحل الخمس وهي بالإضافة إلى موريتانيا تضم كلا من مالي، النيجر، تشاد، بوركينافاسو.

موضوعات متعلقة

«صحة كفر الدوار» تحرر محضرًا ضد نجل «ماما سناء» المصاب بكورونا

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

تحرك برلماني بشأن مخاطر الطائرات الورقية على الأمن القومي

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

الصور

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

الأكثر قراءة

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للاستعلام عن العلاوات الخمس 2020.. البيانات المحددة والمطلوبة

«الزوج الشيطان».. النيابة تكشف تفاصيل قتل واغتصاب طالبة الدقهلية

10 توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة بشأن ليبيا وسد النهضة

«صحة كفر الدوار» تحرر محضرًا ضد نجل «ماما سناء» المصاب بكورونا

إنفوجراف

image description

«امسك غشاش».. مخالفات وعقوبات امتحانات الثانوية (إنفوجراف)

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

أيام زمان

"اختطفنه من أمام الصيدلية".. ثلاث بنات أجبرن محرم فؤاد على الغناء

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

انتحال شخصية فيروز.. لهذا السبب احتفلت مجلات لبنان بأول حوار حقيقي لـ نهاد حداد

نجم الساعة

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

«ريحة الحبايب».. نسرين توفي ابنها فحافظت على صديقه الوفي

بـ«الماكيت والتعقيم».. أصحاب الحضانات يكشفون إجراءات مواجهة كورونا

«فيروس كورونا» يتحدث إلى المصريين: «بشرب شاي ونازل»

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للاستعلام عن العلاوات الخمس 2020.. البيانات المحددة والمطلوبة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الدواء الروسى.. اليابانى والأمريكى
جلال حمام
الغنوشى.. سنوات الإرهاب والتخريب «3»
مؤمن المحمدي
أرض كرم مطاوع
صفوت البياضي
الشعوب تتسابق للقمر وتسعى لهزيمة «كورونا»
المزيد

الثقافة

«مرافئ الغياب.. العزلة فى الشعر العالمى» كتاب جديد للحسين خضيرى عن دار خطوط وظلال

من محفوظ إلى درويش إلى أمل دنقل.. هل أصبح الضرب فى كبار الشعراء موضة؟

وزير الثقافة الأردني: كورونا أثر على نشاطنا الثقافي مع السعودية

رجائي موسى يحاضر في الورشة الخامسة للقصة القصيرة بدار هن