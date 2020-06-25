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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بدء تصحيح مادة اللغة العربية للثانوية العامة.. اليوم

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:47 ص
تصحيح مادة اللغة
تصحيح مادة اللغة العربية
ريم محمود
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تبدأ وزارة التربية والتعليم في تصحيح امتحان مادة اللغة العربية لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 اليوم الخميس.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في بيان صحفي، إن بداية أعمال تقدير امتحان اللغة العربية ستبدأ من اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020، وذلك حرصًا على سلامة السادة المقدرين.

وأضاف أن الوزارة حرصت على تسليم كافة أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية للسادة المعلمين المشاركين في أعمال التقدير، وذلك حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة السادة المعلمين.

وأشار رئيس عام الامتحانات، إلى أن المواد خارج المجموع وهى التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء سيتم تقديرها بـ"اجتياز" أو "عدم اجتياز"، موضحًا أنها ستدخل الكنترولات ويتم تصحيحها داخل لجان النظام والمراقبة بعد جمعها من الطلاب فى المواعيد المحددة.

وجرى نقاش بين اللجنة الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة، فى مادة اللغة العربية، ومشرفي عموم التقدير للمادة على مستوى الجمهورية بهدف الوصول إلى نموذج إجابة يتضمن جميع الإجابات المحتملة الصحيحة وإقرارها.

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