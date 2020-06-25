طلاب الثانوية العامة يستعدون للتوافد على لجانهم الإمتحانية

يستعد، اليوم، طلبة وطالبات الثانوية العامة للتوافد على لجانهم الإمتحانية، في ثاني أيام الإمتحانات للعام الدراسي 2019 2020، بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدن الإمتحان ما يقرب من 653 الف طالب وطالبة، موزعين في 3133 لجنة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية وإحترازية مشددة حفاظآ على الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.تجدر الاشارة الي أن وزارة التربية والتعليم قد وجهت بإتباع التعليمات الآتية خلال الإمتحانات:1- تواجد جميع المكلفين بأعمال الإمتحانات بلجنة السير الساعة (7:30) صباحًا.2_ارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة).3- عضو لجنة السير مسئول عن متابعة تواجد المكلفين بأعمال الإمتحانات بغرفة العمليات من الساعة 7:30 صباحًا.4- توفير (10) من المعلمين أو الإداريين لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير.5- تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب.6- تواجد كل من "المعاونين – عدد (2) عامل – العضو القانوني باللجنة " لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم.7_استلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم مسؤولية مراقب أول اللجنة.8- استحداث مهمة "ضبط جودة إلكتروني" يسمح له بالتواجد من الساعة (7.30 صباحًا) حتي (9.30 صباحًا).9- تكليف عضو لجنة الإدارة بتوثيق ميعاد دخول الطلاب وإجراءات التعقيم بلجنة السير.10- متابعة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.