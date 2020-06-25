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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«مرافئ الغياب.. العزلة فى الشعر العالمى» كتاب جديد للحسين خضيرى عن دار خطوط وظلال

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:34 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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يصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال بالمملكة الأردنية الهاشمية كتاب «مرافيء الغياب.. العزلة في الشعر العالمي» للشاعر والمترجم الحسين خضيري.

يقدم الكتاب أكثر من ثلاثين شاعرًا من مختلف أنحاء العالم على مر العصور آثروا العزلة وكتبوها وكتبتهم.

من هؤلاء الشعراء: الإنجليزي جون كيتس رائد المدرسة الرومانسية، والأمريكي إدجار آلان بو، ماثيو أرنولد، وليام ووردزورث، طاغور، مايو أنجلو، إليزابيث باريت، إيميلي ديكنسون، وغيرهم.

يحفل الكتاب بقصائد احتفت بالعزلة احتفاء السماء بقمرٍ وليد في ليلةٍ حالكة.

من أجواء مرافيء الغياب قصيدة عُزلة للشاعر الكندي فريدريك جيورج سكوت 1861- 1944:

ثمةَ بقعةٌ وحيدةٌ في روحِ رجلٍ
وحيدةٌ أكثر من بحرٍ بلا قمرٍ
وخليجٍ، ما من جسرٍ بينه وبين شئ
والشفاه التي نُقَبِلُها
والعيونُ التي نحبُها
والشَعرُ الذهبي المجيد
ذابَ كما النجوم
التي ذابتْ في الضبابِ
وما من ضوءٍ يشرقُ هناك
ثمةَ صوتٌ حزينٌ بروحِ رجل
يصرخُ أن يكون نفسَه.

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