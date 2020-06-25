«مرافئ الغياب.. العزلة فى الشعر العالمى» كتاب جديد للحسين خضيرى عن دار خطوط وظلال

يصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال بالمملكة الأردنية الهاشمية كتاب «مرافيء الغياب.. العزلة في الشعر العالمي» للشاعر والمترجم الحسين خضيري.يقدم الكتاب أكثر من ثلاثين شاعرًا من مختلف أنحاء العالم على مر العصور آثروا العزلة وكتبوها وكتبتهم.من هؤلاء الشعراء: الإنجليزي جون كيتس رائد المدرسة الرومانسية، والأمريكي إدجار آلان بو، ماثيو أرنولد، وليام ووردزورث، طاغور، مايو أنجلو، إليزابيث باريت، إيميلي ديكنسون، وغيرهم.يحفل الكتاب بقصائد احتفت بالعزلة احتفاء السماء بقمرٍ وليد في ليلةٍ حالكة.من أجواء مرافيء الغياب قصيدة عُزلة للشاعر الكندي فريدريك جيورج سكوت 1861- 1944:ثمةَ بقعةٌ وحيدةٌ في روحِ رجلٍوحيدةٌ أكثر من بحرٍ بلا قمرٍوخليجٍ، ما من جسرٍ بينه وبين شئوالشفاه التي نُقَبِلُهاوالعيونُ التي نحبُهاوالشَعرُ الذهبي المجيدذابَ كما النجومالتي ذابتْ في الضبابِوما من ضوءٍ يشرقُ هناكثمةَ صوتٌ حزينٌ بروحِ رجليصرخُ أن يكون نفسَه.