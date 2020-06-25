«التعليم» تعلن نتيجة الطلاب المصريين بالسعودية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة العام الدراسي 2019 2020، للطلاب المصريين المتواجدين في المملكة السعودية العربية.وللحصول على النتيجة الدخول على....وكانت أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا المستجد واختلاف مواعيد رحلات الطيران، مما أدى إلى اختلاف مواعيد وصول أبحاث طلاب أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 20192020، فقد تقرر إعلان نتيجة أبناؤنا في الخارج تباعًا بالدول التي تم استلام أبحاث الطلاب بها والانتهاء من تقييمها.