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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«شاومينج» ينوه عن تسريب إجابات اللغة الإنجليزية عقب بدء اللجان

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:44 ص
شاومينج
شاومينج
ريم محمود
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بدأ "شاومينج" في التنويه عن مزاعمه بتسريب إجابات امتحان اللغة الإنجليزية عقب بداية اللجان في العاشرة صباح اليوم الخميس.

وقال شاومينج، في رسالة له عبر جروبات "التليجرام"، إنه سوف يقوم بحل الامتحان عقب بدء اللجنة، زاعما أن قطعة البرجراف سوف تأتي عن فيروس كورونا.

كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت الأحد الماضي بمادة اللغة العربية، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289 طالبً وطالبة، داخل 56 ألفًا و591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازًا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).
«شاومينج» ينوه عن تسريب إجابات اللغة الإنجليزية عقب بدء اللجان
«شاومينج» ينوه عن تسريب إجابات اللغة الإنجليزية عقب بدء اللجان

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