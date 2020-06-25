رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لجان الثانوية العامة تستعد لاستقبال الطلاب لأداء امتحان اللغة الأجنبية

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:53 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
نورهان عبدالرحمن
طباعة
تستعد 3133 لجنة سير على مستوى الجمهورية، لاستقبال طلبة والطالبات الثانوية الثانوية العامة، في ثاني أيام الامتحانات، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، لطلاب الثانوية الثانوية العامة، في ثاني أيام الامتحانات للعام الدراسي 2019 2020، حيث يبلغ عدد الطلاب الذين يؤدن الامتحان مايقرب من 653 ألف طالب وطالبة، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حفاظآ على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم قد وجهت باتباع التعليمات الآتية خلال الامتحانات:

1- تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير الساعة (7:30) صباحًا.

2- ارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة).

3- عضو لجنة السير مسئول عن متابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات من الساعة 7:30 صباحًا.

4- توفير عدد (10) من المعلمين أو الإداريين لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير.

5- تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب.

6- تواجد كل من "المعاونين – عدد (2) عامل – العضو القانوني باللجنة " لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم.

7- استلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم مسؤولية مراقب أول اللجنة.

8- استحداث مهمة "ضبط جودة إلكتروني" يسمح له بالتواجد من الساعة (7.30 صباحًا) حتي (9.30 صباحًا).

9- تكليف عضو لجنة الإدارة بتوثيق ميعاد دخول الطلاب وإجراءات التعقيم بلجنة السير.

10- متابعة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية.

جدير بالذكر، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات يبلغ 652 ألف و289 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم لمدة 10 أيام طبقا للجدول الجديد في 3313 لجنة امتحانية أساسية تضم الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، كما سيتم استخدام عدد 16 ألف و575 جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع ٣٤ مليون و37 ألف و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط أدمن «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»

10 توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة بشأن ليبيا وسد النهضة

«التعليم» تلغى الإجازات الاستثنائية لمعلمى مدارس لجان الثانوية العامة

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

الصور

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

الأكثر قراءة

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للاستعلام عن العلاوات الخمس 2020.. البيانات المحددة والمطلوبة

«الزوج الشيطان».. النيابة تكشف تفاصيل قتل واغتصاب طالبة الدقهلية

10 توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة بشأن ليبيا وسد النهضة

«صحة كفر الدوار» تحرر محضرًا ضد نجل «ماما سناء» المصاب بكورونا

إنفوجراف

image description

«امسك غشاش».. مخالفات وعقوبات امتحانات الثانوية (إنفوجراف)

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

أيام زمان

"اختطفنه من أمام الصيدلية".. ثلاث بنات أجبرن محرم فؤاد على الغناء

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

انتحال شخصية فيروز.. لهذا السبب احتفلت مجلات لبنان بأول حوار حقيقي لـ نهاد حداد

نجم الساعة

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

«ريحة الحبايب».. نسرين توفي ابنها فحافظت على صديقه الوفي

بـ«الماكيت والتعقيم».. أصحاب الحضانات يكشفون إجراءات مواجهة كورونا

«فيروس كورونا» يتحدث إلى المصريين: «بشرب شاي ونازل»

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للاستعلام عن العلاوات الخمس 2020.. البيانات المحددة والمطلوبة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الدواء الروسى.. اليابانى والأمريكى
جلال حمام
الغنوشى.. سنوات الإرهاب والتخريب «3»
مؤمن المحمدي
أرض كرم مطاوع
صفوت البياضي
الشعوب تتسابق للقمر وتسعى لهزيمة «كورونا»
المزيد

الثقافة

«مرافئ الغياب.. العزلة فى الشعر العالمى» كتاب جديد للحسين خضيرى عن دار خطوط وظلال

من محفوظ إلى درويش إلى أمل دنقل.. هل أصبح الضرب فى كبار الشعراء موضة؟

وزير الثقافة الأردني: كورونا أثر على نشاطنا الثقافي مع السعودية

رجائي موسى يحاضر في الورشة الخامسة للقصة القصيرة بدار هن