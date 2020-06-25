لجان الثانوية العامة تستعد لاستقبال الطلاب لأداء امتحان اللغة الأجنبية

تستعد 3133 لجنة سير على مستوى الجمهورية، لاستقبال طلبة والطالبات الثانوية الثانوية العامة، في ثاني أيام الامتحانات، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، لطلاب الثانوية الثانوية العامة، في ثاني أيام الامتحانات للعام الدراسي 2019 2020، حيث يبلغ عدد الطلاب الذين يؤدن الامتحان مايقرب من 653 ألف طالب وطالبة، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حفاظآ على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم قد وجهت باتباع التعليمات الآتية خلال الامتحانات:1- تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير الساعة (7:30) صباحًا.2- ارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة).3- عضو لجنة السير مسئول عن متابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات من الساعة 7:30 صباحًا.4- توفير عدد (10) من المعلمين أو الإداريين لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير.5- تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب.6- تواجد كل من "المعاونين – عدد (2) عامل – العضو القانوني باللجنة " لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم.7- استلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم مسؤولية مراقب أول اللجنة.8- استحداث مهمة "ضبط جودة إلكتروني" يسمح له بالتواجد من الساعة (7.30 صباحًا) حتي (9.30 صباحًا).9- تكليف عضو لجنة الإدارة بتوثيق ميعاد دخول الطلاب وإجراءات التعقيم بلجنة السير.10- متابعة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية.جدير بالذكر، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات يبلغ 652 ألف و289 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم لمدة 10 أيام طبقا للجدول الجديد في 3313 لجنة امتحانية أساسية تضم الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، كما سيتم استخدام عدد 16 ألف و575 جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع ٣٤ مليون و37 ألف و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات مصر.